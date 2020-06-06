17區區議會特別會議　通過議案要求撤回港區國安法 (18:00)

民政事務局昨晚（5日）發聲明，稱議題並非地區層面事宜，不符合《區議會條例》第61條訂明的區議會職能，故非有效的區議會會議，秘書處不能提供支援。楊雪盈表示，過去建制派都會在區議會討論政改的「人大8．31決定」及高鐵一地兩檢，認為當局現稱不能討論政治議題是「雙重標準」和「搬龍門」。

今日的17區區議會特別會議，由各區主席運用權力決定舉行地點及日期。各區議會主席先在台上輪流宣布開始特別大會，之後由個別區議會自行討論15分鐘，主席再返回台上要求議員舉手或站立表決，17區皆通過要求撤回「港區國安法」的議案。

屯門區議員張可森於議案表決後，高呼要提出臨時動議，要求17區聯合成立「香港公民議政平台」，會議一度因規程問題出現混亂及爭拗，最後有5區未有即時就該議案表決。

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