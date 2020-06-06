逾20工會6．14公投罷工反國安法　動議倘通過分兩階段罷工 (16:45)

為反對「港區國安法」，「二百萬三罷工會聯合陣線」發動在本月14日舉行首次跨工會罷工公投。香港酒店工會主席徐考澧稱「絕地號召香港企出來表態」，現有23個工會參與公投，目標在「罷工公投日」取得至少6萬票。如贊成票數佔總票數的六成，動議則會通過。然後，各參加工會將按其會章所制定的法定表決人數，決定該工會是否通過議案。如最終有八成工會達到罷工門檻，才會發起跨工會罷工。
香港資訊科技界工會鄧卓文解釋，若罷工動議通過，會啟動分階段罷工，首階段是為期3日的「警示式罷工」，參與罷工者可請年假，而第二段階段是以曠工形式「罷工」，要求撤回國安法，但現階段未有確實日期。
現時23個工會共有約1萬名會員。職工盟主席吳敏兒強調，1萬人只是基數，直至公投當日仍會招收會員，入會後可即場投票。若當天不足6萬人投票，各工會將商議發起其他工業行動。吳敏兒又表示，將通知職工盟的90個屬會，期望更多工會加入。
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