逾20工會6．14公投罷工反國安法　動議倘通過分兩階段罷工 (16:45)

香港資訊科技界工會鄧卓文解釋，若罷工動議通過，會啟動分階段罷工，首階段是為期3日的「警示式罷工」，參與罷工者可請年假，而第二段階段是以曠工形式「罷工」，要求撤回國安法，但現階段未有確實日期。

現時23個工會共有約1萬名會員。職工盟主席吳敏兒強調，1萬人只是基數，直至公投當日仍會招收會員，入會後可即場投票。若當天不足6萬人投票，各工會將商議發起其他工業行動。吳敏兒又表示，將通知職工盟的90個屬會，期望更多工會加入。

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