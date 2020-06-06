新冠肺炎｜本港新增3宗輸入個案　分別英國及巴基斯坦返港 (16:19)

衛生署表示，截至今午4時，衛生防護中心於沙田瀝源邨祿泉樓共收回1372個深喉唾液樣本瓶，當中9個因為樣本滲漏需要再次提交，1363個樣本已完成新型冠狀病毒檢測，除周二（2日）公布4個呈陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。另外，中心於葵聯邨聯悅樓共收回及檢測2059個樣本，沒有樣本呈陽性反應。

衛生署續說，中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜，中心在警方協助下成功聯繫多一戶居民並確定他們已於4月前遷出祿泉樓，仍有4戶未能取得聯繫。中心強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人，務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並向中心提交其樣本，以便盡早檢測。

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