港區國安法｜鄭若驊：檢控工作由律政司主管　不受干涉 (14:00)

鄭若驊表示，國家立法處理少數的人危害國家安全，是合情、合理、合憲及合法。她不猜測「港區國安法」內容，指出中國的刑法一般無追溯力，不過亦有少數例外，如公約及國際慣例。檢控工作方面，她稱基本法列明由律政司主管，「叫我告就告，唔告就唔告，咁就嘗試叫吧，我係不受干涉的。」

她又希望，市民發表意見時回歸和平、客觀及理性的討論方式，不要嘗試發表「港獨」言論測試會否被捕，形容「唔係好好玩」。

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