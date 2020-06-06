港區國安法｜鄭若驊：檢控工作由律政司主管　不受干涉 (14:00)

律政司長鄭若驊日前訪京，就「港區國安法」向中央表達意見後返港。她今日（6日）出席商台節目時表示，亂局、暴力及恐怖活動於去年慢慢浮現，有人肆無忌憚地表揚及推動港獨，令國家安全出現缺口，從國家角度是不能接受。她說，市民毋須過分擔心「港區國安法」會影響言論及結社自由，又稱檢控工作會由律政司負責及不受干涉。
鄭若驊表示，國家立法處理少數的人危害國家安全，是合情、合理、合憲及合法。她不猜測「港區國安法」內容，指出中國的刑法一般無追溯力，不過亦有少數例外，如公約及國際慣例。檢控工作方面，她稱基本法列明由律政司主管，「叫我告就告，唔告就唔告，咁就嘗試叫吧，我係不受干涉的。」
她又希望，市民發表意見時回歸和平、客觀及理性的討論方式，不要嘗試發表「港獨」言論測試會否被捕，形容「唔係好好玩」。
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