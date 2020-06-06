天氣預測多雲有狂風雷暴　周一仍有雷雨 (16:30)

展望下周一（8日）早上仍有雷雨。隨後數天天色好轉，天氣炎熱。

【08:07】黃雨警告取消

天文台在上午8時05分取消黃色暴雨警告信號。

【07:55】上午7時50分天文台錄得氣溫24.4度，相對濕度94%。黃色暴雨警告信號現正生效，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。另外，雷暴警告、新界北部水浸特別報告及山泥傾瀉警告，亦現正生效。

天文台曾於今日凌晨2時55分發出黑色暴雨警告信號，至5時40分取消，為3年來首個黑色暴雨警告。隨後改發紅色暴雨警告信號，至6時半取消。

一道低壓槽正為廣東沿岸帶來大雨及雷暴。本港今早廣泛地區錄得超過100毫米雨量，而荃灣、沙田、大埔、西貢及九龍東的雨量更超過200毫米。同時，香港境內錄得超過10000次雲對地閃電。

預測本港地區今日多雲有雨，早上雨勢頗大及有狂風雷暴，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁西南風。

展望明日有驟雨，早上雨勢較大。隨後兩三日驟雨逐漸減少，天氣炎熱。