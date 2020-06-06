長睇手機致眼睛過勞對焦難　眼科醫生教4招護眼延緩老花 (10:45)

中大眼科及視覺科學學系副教授、眼科專科醫生任卓昇指出，現階段醫學上的老花定義比較廣，醫學定義是隨着年紀增長，導致眼晴的對焦力變弱，看不清楚近的事物，從而影響到日常生活，此為之老花現象。一般人在40歲後出現老花，現在則最早出現在35歲。

眼睛肌肉過勞 致對焦功能變弱

任卓昇提醒年輕人不應掉以輕心，若看近的事物要慢慢看才能清晰對焦，有機會是眼睛調節力變弱。尤其是連續多日長期聚精會神看手機，會令眼睛肌肉過度疲勞，對焦功能突然薄弱，因而出現較難對焦事物、視力模糊。當眼睛響起警號，就要開始保護雙眼，減少看近距離物件的時間，若情況未有改善應盡快求醫。如果繼續加重雙眼的負荷，老花的問題最終會提早出現。

想延緩老花以及保養眼睛，任卓昇提醒要勤做護眼功夫，大家不妨參考以下4招：

‧調整距離：調節看智能手機、平板電腦及電腦的距離，分別為30厘米、40厘米和50厘米

‧放大字體：手機字體較小，眼睛長時間聚焦近處，會導致眼睛肌肉繃緊，只需放大電子產品的字體，即可減輕眼睛負荷

‧多眨眼：可增加淚水，預防眼乾

‧「20-20-20法則」眼睛鬆一鬆：每次近距離工作20分鐘，便要停下來，注視20呎外（約6米）的景物20秒，有助放鬆繃緊的眼睛肌肉

文：黃詠賢

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