譚文豪袁嘉蔚稱被跟蹤偷拍　譚：操內地口音涉事者被質問即刪相 (22:35)

譚文豪在facebook上載影片，表示今晚7時半從立法會大樓離開時，被一名有內地口音的人跟蹤。影片顯示，男子在譚文豪質問下否認自己是警察，並即時刪除手機內偷拍譚文豪的照片，又說不認識譚文豪。男子之後致電通知另一人到場交涉，一度聲稱會與譚文豪到警署，最後拔足狂奔逃去。

譚文豪指出，自己會駕駛電單車回立法會，但故意不把電單車泊在立法會內，而是泊在近演藝學院的地方。他稱，今晚離開立法會經過政府總部外「連儂牆」時，已發現兩名男子跟蹤他，回望時發現其中一人用手機拍攝他，他上前質問，男子逃跑往演藝方向，譚文豪說自己因穿西裝和正持手機拍攝，故未能追上。

他接受查詢時表示已就事件報警，希望警方能翻看演藝學院的閉路電視。他估計，跟蹤者不是傳媒，「未必是國安，也可能是親中團體要收集情報」。他又稱，若「港區國安法」通過，而跟蹤他的兩人是國安，「你估香港警察會拉國安咩？」

同樣稱被跟蹤的袁嘉蔚表示，3日前在鰂魚涌設街站時已發現一名中年男子跟蹤及拍攝她，男子每次都手持電話及戴耳機；她走近質問時，對方都會即時逃走，昨日（4日）則登上的士離去，袁嘉蔚認為對方不是普通支持者。她指出，去年反修例運動期間也試過被跟蹤，甚至有人在她家門口徘徊，令她要搬家；她又說未掌握足夠資料報警，會再與團隊商量，現時出入會提高警覺。

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