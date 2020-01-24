大專學界集會談港區國安法　戴耀廷：有阻嚇性無正當性　吳靄儀：未來行動要靈活 (21:40)

「港區國安法」惹起爭議，大專學界傍晚7時許於港大學生會大樓地下發起「惡法將至 烽火再起」聯合集會，有近百人參加，大部分是大專學生。出席集會的港大法律學院教授戴耀廷認為，「港區國安法」無「正當性」而有阻嚇性；大律師吳靄儀則指出，未來社運行動要保持靈活。
集會由6個大專院校的學生會主辦，包括香港大學、中文大學、教育大學、嶺南大學的學生會及臨時行政委員會。集會下半部分邀請6名嘉賓，討論「港區國安法」對香港社會運動的影響，包括港大法律學院教授戴耀廷、大律師兼公民黨立法會法律界前議員吳靄儀，以及民間外交網絡發言人張崑陽等。
戴耀廷認為，港區國安法無法提供一般法律擁有的正當性，但卻有阻嚇性，這條法律於每人心裏製造恐懼。他稱「法律會令你有恐懼，但不會令你失去勇氣」，認為港人向前進終會得勝。
吳靄儀指出，未來社會運動相關行動要保持能見度、靈活度和靭度，亦要堅持及團結。不少人不知應如何面對「港區國安法」抗爭，她認為每人要彰顯個人主體，「每一個人都做自由人，極權是很脆弱的」。
參加集會的港大三年級生Letrix稱，得知有專業人士到場講解「港區國安法」，認為學生有責任了解有關「惡法」，故出席集會。他說，大學生應擁有對政治的好奇心，學生代表社會的未來，作為社會一分子，理解政治十分重要。另一參加者中大一年級生Winnie認為，「港區國安法」來臨，港人要思考未來前路，作為大學生，視野會更廣闊，接觸事物亦更多，故大學生在抗爭運動有十分重要的角色。
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