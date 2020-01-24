17區議會周六特別大會討論港區國安法　民政局：不符區議會職能非有效會議 (21:15)

中西區議員葉錦龍日前在facebook發帖稱，根據《區議會條例》，只要區議會主席認為出於社區需要，就可召開特別大會；由於港區國安法「必將影響包括中西區居民在內的香港居民的福利」，故中西區區議會有必要召開特別大會，以向政府提供意見，由民主派佔多數的17區區議會主席亦因此決定明日舉行特別會議，商討有關議題。根據葉錦龍facebook帖文附圖，唯一並非由民主派佔多數的離島區議會，屆時將列席會議。

84建制派區議員聯合聲明強烈譴責 表明不會出席

84名建制派區議員今日（5日）發聯合聲明，強烈譴責及表明不會出席17區特別區議會大會，稱有關議程超出《區議會條例》列明的區議會職能、條例亦無賦權主席召開跨區聯合會議的權力，加上會議地點並非正式區議會會議室，認為活動並非正式、合法、有效的區議會會議。聲明稱支持政府不派員出席或跟進有關會議，又重申「堅定支持」全國人大通過有關港區國安法的《決定》。

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