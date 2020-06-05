悼周梓樂變示威　無業漢涉掟磚襲警　官裁表證成立 (20:30)

被告為無業的林耀庭（34歲），他否認於去年11月8日在銅鑼灣崇光百貨外襲擊警員魯君樑。

控方要求把《大紀元》及《熱血時報》的片段呈堂。辯方以欠缺母片來源為由反對，要求法庭剔除影片。裁判官以交替程序處理爭議，終決定接納片段呈堂。

警署警長魯君樑案發時隸屬第三梯隊，軍裝執勤。當日有人在崇光百貨外舉行紀念活動，直至晚上8時半，指揮中心命令警員上車撤退。

魯君樑稱，當時一名身型高大的男子舉高右手，以磚頭擊向其左胸，他隨即「閃一閃」避開，並衝前制服被告。及後有示威者嘗試「救人」，他向人群噴射M9胡椒噴霧，人群散去。他事後發現右手拇指和左手中指擦傷，須送院求醫。

辯方質疑，魯君樑向右前方的示威者使用胡椒噴霧，視線無法固定在被告身上，惟他否認說法，稱自己的眼睛左右移動，「眼尾」可以見到被告。 被告不自辯及不傳召辯方證人，裁判官遂裁定控罪表證成立。

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