售冒牌子宮頸癌疫苗　醫生判囚4月准保釋候上訴 (20:00)

海關與衛生署去年7月到觀塘信穎醫務中心突擊檢查，檢獲市值逾17萬元的冒牌子宮頸癌疫苗。涉案公司董事兼醫生楊文信被控一項售賣偽造商標貨品罪，今（5日）在觀塘裁判法院判刑。裁判官指出，被告沒有盡責確認疫苗真偽，為保障公眾健康及安全，須處以具阻嚇力刑罰，判其監禁4個月。另外，信穎醫務中心被控管有偽造商標貨品罪，被判罰款2萬元。被告獲准申請保釋等候上訴。
被告楊文信（50歲）由資深大律師駱應淦代表。辯方求情時稱，被告已在事件中受到沉重教訓，未來難以在行內立足，希望法庭輕判。
裁判官判刑時指出，被告有責任向默沙東藥廠確認疫苗真偽，但他沒有盡力去做，顯示他沒有採取謹慎態度。而被告管有的偽造貨品是受管制的第一類毒藥，罪行嚴重，為保障公眾健康及安全，以及警惕業界，須判處具阻嚇力刑罰。裁判官考慮到被告認罪及之後未必可以再執業，判囚4個月。辯方隨即為被告申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。
案情指出，海關聯同衛生署去年7月10日到觀塘信穎醫務中心突擊搜查，分別在兩個雪櫃內檢獲76盒冒牌疫苗及47盒真疫苗，市值共約28萬元，當中冒牌疫苗約值17.4萬元。
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