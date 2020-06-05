售冒牌子宮頸癌疫苗　醫生判囚4月准保釋候上訴 (20:00)

被告楊文信（50歲）由資深大律師駱應淦代表。辯方求情時稱，被告已在事件中受到沉重教訓，未來難以在行內立足，希望法庭輕判。

裁判官判刑時指出，被告有責任向默沙東藥廠確認疫苗真偽，但他沒有盡力去做，顯示他沒有採取謹慎態度。而被告管有的偽造貨品是受管制的第一類毒藥，罪行嚴重，為保障公眾健康及安全，以及警惕業界，須判處具阻嚇力刑罰。裁判官考慮到被告認罪及之後未必可以再執業，判囚4個月。辯方隨即為被告申請保釋等候上訴，獲裁判官批准。

案情指出，海關聯同衛生署去年7月10日到觀塘信穎醫務中心突擊搜查，分別在兩個雪櫃內檢獲76盒冒牌疫苗及47盒真疫苗，市值共約28萬元，當中冒牌疫苗約值17.4萬元。

其他報道：外婆涉謀殺6歲孫 醫生：被告案發前抗壓能力轉差

其他報道：涉謀殺6歲外孫 外婆被問是否覺事主應死：我自己都應該要死

其他報道：教育局推出DSE「放榜三寶」 提供升學就業及課程等資訊

其他報道：策誠軒「暫租住屋」接逾千申請 首批成功申請家庭8月入伙