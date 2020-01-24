新冠肺炎｜旅遊業界促免旅行社部分人員強制檢疫　助赴粵澳商本月內恢復旅遊 (19:30)

政府延長內地、澳門和台灣抵港者相關的強制檢疫規例（第599C章）至7月7日，海外抵港者相關的強制檢疫規例（第599E章）延長至9月18日。香港旅行社東主協會會長葉慶寧今午（5日）聯同數名旅遊業界代表，與食物及衛生局長陳肇始會面約一小時。葉慶寧於會後表示，業界希望政府向每間旅行社提供兩個名額，可毋須強制檢疫14日，以便到廣東及澳門等地商討未來數月恢復旅遊的安排，目標冀6月內可恢復與澳門、台灣、大灣區等之間的旅遊業務。
葉慶寧指出，每年7至8月是出境旅遊高峰期，業界原期望6月可出團，如今願望落空，希望政府與台灣、澳門、大灣區等周邊疫情已緩和的地區商討恢復旅遊業務安排。他引述陳肇始稱，政府正研究三地共用健康驗證碼，但未承諾具體會何時落實。
葉慶寧稱，陳肇始在會上澄清，若新型冠狀病毒疫情緩和，外地抵港者強制檢疫安排可提早結束。葉慶寧指出，旅行業從未試過如此「冰封」，相信旅行社雖未有倒閉潮，酒店業亦有足夠財力，但希望政府第三輪防疫抗疫基金可進一步援助業界。
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