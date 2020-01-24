新冠肺炎｜旅遊業界促免旅行社部分人員強制檢疫　助赴粵澳商本月內恢復旅遊 (19:30)

葉慶寧指出，每年7至8月是出境旅遊高峰期，業界原期望6月可出團，如今願望落空，希望政府與台灣、澳門、大灣區等周邊疫情已緩和的地區商討恢復旅遊業務安排。他引述陳肇始稱，政府正研究三地共用健康驗證碼，但未承諾具體會何時落實。

葉慶寧稱，陳肇始在會上澄清，若新型冠狀病毒疫情緩和，外地抵港者強制檢疫安排可提早結束。葉慶寧指出，旅行業從未試過如此「冰封」，相信旅行社雖未有倒閉潮，酒店業亦有足夠財力，但希望政府第三輪防疫抗疫基金可進一步援助業界。

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