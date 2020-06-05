港增3新冠病毒確診　分從印度英國輸入　另一加拿大確診六旬翁抵港送院 (17:41)

衛生防護中心公布，截至今日（5日）下午4時，本港新增3宗新型冠狀病毒確診個案，分別由印度及英國輸入。另外，一名曾在加拿大確診的68歲男子，昨（4日）飛抵香港後，由機場直接送瑪嘉烈醫院留醫。本港累計1102宗確診個案和一宗疑似個案。
個案1101：
．73歲女子，有長期病患，無病徵；2019年12月至2020年6月4日到印度
個案1102：
．8歲女童，無病徵；2月至6月4日到印度
．個案1101及1102有流行病學關連，兩人到港後均入住檢疫中心，並由檢疫中心送伊利沙伯醫院留醫
個案1103：
．49歲女子，無病徵
．居於英國，6月5日返港，由亞洲國際博覽館送院
海外個案（不計入本港確診個案數字）：
．68歲男子，曾在加拿大確診感染新型冠狀病毒
．6月4日乘加拿大航空AC7（經濟艙）抵港，由機場直接送往瑪嘉烈醫院治理
瀝源邨祿泉樓5戶居民未能聯絡
另外，衛生防護中心表示，累計有7名居民染疫的沙田瀝源邨祿泉樓，仍有5戶居民未能聯絡上，中心敦促涉事者盡快提交樣本，否則中心會對他們進行強制檢測。截至今早7時，祿泉樓10號及12號單位共有75名居民送往駿洋邨檢疫中心；6人因不適被送往威爾斯親王醫院治理，全部對新型冠狀病毒呈陰性。
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