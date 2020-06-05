數十旅遊巴司機赴旅遊事務署請願　稱前僱主拒代申請抗疫基金 (14:45)

防疫抗疫基金下的旅遊服務巴士司機支援計劃供去年1月1日至今年4月8日期間，為非專營公共巴士服務營辦商駕駛、持有效公共巴士正式駕駛執照的人申請，要求申請人需有該公司簽署確認書，每架旅遊巴只限兩個名額。曾昭文稱要求不合理，工會曾去信旅遊事務署反映不少司機不獲僱主簽署確認書，僅獲署方回覆表示不受理有關申請。

前旅遊巴司機陳先生去年1月入職，今年1月被解僱，5月向前僱主查詢可否簽署確認書以申請支援計劃，但公司拒絕簽署，他得悉約7名離職司機同樣被拒，他表示無奈，斥公司「過橋抽板」。

另一前旅遊巴司機王先生任職兩年，至去年4月離職，他今年要求前僱主簽署確認書被拒，該公司約10名前旅巴司機同樣被拒，公司解釋稱，要把名額留給現職員工，王先生不滿現職員工如車隊主管、維修人員雖有旅巴司機牌照，卻並非旅巴司機，但仍可申請有關支援。

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