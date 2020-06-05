上環衝突少女被控暴動罪　官稱警「先查問後警誡」涉違規 (16:30)

本案3名被告為新婚夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），以及現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認一項無牌管有無線電器具罪。

法官郭啟安留意到，控方指稱第三被告李宛叡案發後曾向警方說「去西區遊行」，惟相關警員卻懷疑未作警誡查問，有違警例。郭官坦言，此議題涉及被告招認的自願性，事關重大，但辯方至今未提出，「見到大家都唔出聲，忍唔住我要講，無理由唔出聲坐喺到」。

代表李宛叡的大狀曾藹琪表示，其立場為被告「冇講過任何嘢」，而控方退庭考慮片刻，亦決定不會繼續依賴第三被告稱「去西區遊行」的招認。郭官形容做法「公平，恰當」，節省了法庭時間。

第三被告一方續盤問速龍小隊成員許庭魁，指他或其速龍小隊同僚曾粗言穢語辱罵被告，又曾以警棍敲打鐵絲網，並曾向當時16歲的第三被告誘使說：「你咁細個，你自己出嚟，我唔拉你，會畀你走。」許庭魁不同意，辯方又稱，許庭魁沒有如實敘述拘捕過程，許庭魁亦不同意。審訊下午繼續。

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