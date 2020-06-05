抗疫基金向職津及學生資助住戶發特別津貼 (13:48)

政府稱，今次安排是放寬特首林鄭月娥在1月宣布為失業和就業不足者提供有時限現金津貼的建議，與原建議相比，每個合資格職津及學生資助住戶在新安排下，不論有關低收入住戶是否失業或就業不足，均可獲發一筆過特別津貼。處方會以現行發放職津或學生資助的方式發放特別津貼，並會在發放特別津貼後透過電話短訊或信件通知相關住戶。

津貼金額方面，在去年4月至今年2月21日間曾提交職津申請並最終獲批的住戶，可獲發相當於兩個月津貼額的特別津貼；每月金額為上述期間最近一次提交（而最終獲批）的申請中獲批月份中的最高津貼金額。至於2019/20學年領取設入息審查的學前和中小學學生資助住戶，每戶可獲發4640元。至於同時在職津及學生資助下符合資格領取特別津貼的住戶，將獲發在上述兩種計算方法下較高的金額。

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