何栢良：不應只疏散祿泉樓10及12室住戶　許樹昌：料公用地方感染居多 (12:40)

沙田瀝源邨祿泉樓一名居於11樓12室的72歲老翁昨日（4日）確診新型冠狀病毒，令祿泉樓感染群組增至7人，涉12室的單位增至3個，當局不排除與連接10室及12室的坐廁氣喉有關，昨緊急疏散該兩批單位過百居民到駿洋邨檢疫。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（5日）在商台節目表示，不應該只撤離10室及12室住戶，最先有人確診的8樓，全部住戶也應撤離。
何栢良表示，從2003年淘大花園SARS爆發例子中，可見病毒有三種可能傳播途徑，包括公共環境，如按升降機按鈕、開門扶手、信箱等；其次是U型去水渠或排氣喉，第三是氣流，如咳嗽或打噴嚏令飛沫隨氣流在走廊傳開。他認為，8樓至今有4人確診，同樓層其他住戶一樣有感染風險，政府應疏散8樓全部住戶到檢疫中心。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在港台節目表示，祿泉樓情況未必與10室及12室的坐廁氣喉相連有關，因一般涉及喉管的傳播均是由上而下，但今次最先確診的居民是住在較低層的8樓。他相信祿泉樓是公用地方感染居多，例如大堂、乘搭升降機及接觸信箱等。他又稱，目前感染個案不算多，暫無必要撤離全座居民。
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