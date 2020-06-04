祿泉樓部分居民陸續往駿洋邨隔離　至少兩人送院 (22:13)

警員在祿泉樓各出入口站崗，居民可進出，但離開時警員會查詢是否10號及12號單位住戶。衛生署人員則上樓協助居民分批撤離，住戶在地下登記後，約2至3人一組登上旅遊巴，大部分人帶着行李箱、尼龍袋等隨身物品離開。有漁護署動物管理科人員帶走一隻寵物。

撤離其間，至少兩人報稱不適送院，包括晚上6時許，一名中年男子被人用擔架送上醫療輔助隊的救護車；晚上7時許，另一名戴帽男子自行步上救護車。現場繼續有救護車戒備。

居於祿泉樓08室的黃先生說，雖然擔心但「驚都冇計」，因自己三代人，連同子女及孫共6人同住一單位，「走得去邊？」他表示單位會經常清潔消毒，出入都戴上口罩及手套。居民文先生稱不擔心，因遠離有確診者居住的單位，自己出入會攜帶消毒液，並隔着紙巾開門及按電梯掣。

祿泉樓住客施小姐下午無戴口罩入大廈，她稱因天氣炎熱及焗促，戴口罩令面部「生粒粒」，她表示回家會先洗手消毒。祿泉樓上月底出現確診個案，至今才安排隔離，施小姐稱相信是等待有一定確診數字才進行疏散，認為做法可接受。

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