上環衝突3人控暴動　辯方質疑警稱「唔拉你」誘被告走近 (22:05)

3名被告為夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），以及現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日，在德輔道西近西邊街一帶參與暴動；湯氏夫婦另否認無牌管有無線電器具。

負責拘捕李宛叡的男警許庭魁出庭作供，他隸屬反恐特勤隊第2隊，案發時是速龍小隊成員。他憶述，當日在奇靈里截停3名被告，當時李宛叡身處鐵絲網的對面，說「我呢到冇地方走喇」，許庭魁叫她在安全情況下爬過來。許庭魁之後要求李宛叡出示身分證，但她說沒有帶身分證。許庭魁又問李宛叡：「嚟西區做乜嘢？做乜喺呢度？」李宛叡回答表示自己與另外兩人一樣，到西區遊行集會，許庭魁遂以「參與未經批准集結」拘捕她。

辯方反駁指出，李宛叡沒有招認涉案，並以「案中案」爭議有關對話說話可否呈堂。辯方表示，事發時有蒙面警用警棍向李宛叡的頭部方向敲打鐵絲網，並用粗口喝罵她；另一名警員涉誘使李說：「你咁細個，你自己出嚟，我唔拉你，會畀你走。」辯方稱，雖然無法辨認警員的身分，但李宛叡記得誘使她及拘捕她的警員是同一人。許庭魁否認全部指控，堅稱李宛叡有招認，但又稱招認是他的「綜合理解」，不能複述李宛叡的原句。辯方之後多番質疑招認是否真實。案件明（5日）續。

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