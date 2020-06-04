六四31年｜市民各區悼念六四死難者【多圖】 (20:35)

旺角朗豪坊：200人高叫反修例口號

【20:35】在旺角朗豪坊外，晚上8時後聚集市民愈來愈多，最少有200人。各人高叫反修例口號，有人高呼「香港人，建國」，亦有人播放維園支聯會六四悼念的直播及「天安門母親」張先玲等人的錄影片段。

帶同女兒到場的羅小姐表示，女兒見到防暴警會感到害怕，但有需要讓女兒知道六四事件真相。其女兒能向記者講述當年「有班學生上街，畀坦克車碌過」，覺得他們「好慘」。

北角：五旬婦憶當年助學運學生逃亡美國

【20:11】北角街坊、年過五旬的阿花（化名）今晚在北角協助擺街站。八九學運時，她才不過20歲，在三藩市讀大學，為學運學生安排逃亡到美國紐約、三藩市等地的路線。她憶述當時為了保密，協助逃亡的留學生皆以化名自居，並以傳真通訊，而她每天都要攜着厚度如電話簿的學生資料周圍去，更經常覺得自己被跟蹤。為保安全，到1989年末她便決定退學、回港。那時的惶恐不安，她至今仍刻骨銘心。

時到如今，她每年都會參與六四集會，但覺得30年前遺下的創傷仍未撫平。在一次反修例行動，警察以槍枝指着她，她腦海頓時浮現八九學運的片段，「有種物是人非之感」，事後她更試過失眠、流淚。

對於《國安法》的實行，她覺得「好驚」，但就算未來或無法在公眾地方悼念、叫口號，她還是認為「香港人好有創意，會各自以不同形式悼念」，「就算爭取唔到，死之前都要撐下飯蓋。」

第一城陳先生：政府禁集會 人民有智慧決定對策

【20:00】沙田第一城街站外有約40名市民聚集，眾人手持燭光。沙田街坊陳先生與妻子帶兩名分別就讀小學的兒子到場悼念六四死難者。陳先生表示，過去都會一家人赴維園參與集會，但今年集會被禁，經衡量後決定到街站，又稱政府禁止集會，人民自然有智慧決定，「佢愈想打壓嘅嘢，人民就愈發揮」。

他說，兒子長大後也需要繼續面對中央政權的打壓，故每年都會帶他們參與悼念，「政權的壓迫、自由的限制，不只是31年前那一代人才面對」。陳太表示，希望兒子認清歷史真相，「最緊要歷史唔好被改寫後冇人知道真相」。

另外，觀塘海濱公園有約200人手持蠟燭悼念六四，其間幾名觀塘區議員播放《願榮光歸香港》，有參與者高叫「光復香港 時代革命」。參加者陳小姐表示，她從未出席維園的六四悼念晚會，但有關注悼念活動。惟受今年的「反修例」事件影響，令她對六四事件更有共鳴，「大家都是爭取民主自由、都是有學生犧牲」，感覺六四的畫面像在香港重現，對六四事件感受更深，故今年參與悼念活動。

西營盤：銀髮族心中憤怒

【19:51】組織「銀髮族老而不廢」亦在港鐵西營盤站外擺設六四街站，派發蠟燭及印有「真相」兩字的燭托。街站負責人提醒市民因「限聚令」生效，因此盡量不要聚集。該組織成員、已退休的黃先生表示，受反修例運動影響，今年六四氣氛與往年不同，「我覺得今年好多人在心中很憤怒，甚至比往年更憤怒」。他又說，雖然今年有網上集會，但亦希望透過在街站幫忙，令其他香港人可以更了解六四事件。

尖沙嘴：鐘樓下燃起燭光

【19:48】尖沙嘴文化中心鐘樓對開，本土派舉行悼念六四活動。晚上7時許，有約30多名市民於鐘樓下燃起燭光悼念。在場的屯門區議員巫堃泰較早時強調，今晚並非集會，「不會呼籲任何人做任何事」；又稱自己「我哋只是擺低嘢」，包括鮮花及電子蠟燭，如有人需要，可取之用作悼念。

旺角：醫管局員工陣線籲大三罷

【19:30】醫管局員工陣線在旺角豉油街擺街站派發小冊子，有成員向路過市民講述六四事件與香港反修例運動相似之處，呼籲市民繼續抗爭，加入工會以實現「大三罷」。他們準備了蠟燭派發，但暫未有人上前領取，亦暫未有人聚集。

太古城：家長攜女兒領蠟燭 稱六四不可被遺忘

【18:33】太古城西區議員趙家賢在「香港東隅」酒店外設悼念六四街站，派發1800份蠟燭及悼念單張，街站同時予市民簽名反對「港區國安法」。趙家賢表示「盡做」，將一直開放街站至蠟燭派完為止，希望當區市民能鼎力支持。

太古居民李太帶同兩名就讀小學的女兒到街站街站領取蠟燭，指出身為家長有責任向子女講明歷史真相，亦覺六四事件不可以被遺忘。

六四31年 相關報道：

維園六四悼念．不斷更新

支聯會維園點燃燭光 籲市民燃蠟光參與六四集會【短片】

港大學生會洗刷國殤之柱重髹太古橋 副會長：象徵堅守真相對抗不公義

何栢良：點蠟燭勿用酒精搓手液 四類人應避免集會

蓬佩奧與天安門母親成員視像會面