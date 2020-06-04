警校教官涉嫌騙學警50萬　特赦證人解釋口供有異：在家靠腦中線索想起 (20:00)

被告歐智威（49歲）於2012年12月至2013年6月案發期間，是警員訓練課程其中一班的副班主任。他否認以欺騙手段取得財產、公職人員接受利益及公職人員行為失當共4罪。

案發時擔任涉案學警班財政長的前警員馬寶權，今以特赦證人身分出庭接受辯方盤問。辯方質疑，他於2017年向警方錄取首份口供時稱，學警班畢業時，班會費平分後每人可獲發2000至3000元，但後來在庭上有另一個說法。馬寶權解釋，當時在班主任江利東要求撰寫班會費財政報告後，發現班會費只有2.4萬元盈餘，但手上現金卻只有不足4位數，最後要由被告掏錢填補整筆盈餘，每名學警只獲分800元。

馬寶權續說，錄取首份口供時已離開警隊一段時間，加上錄取時間趕急，當時「只憑模糊記憶如實咁講返出嚟」，但後來在家中憑「腦海中線索」，「滕掕瓜瓜掕滕」地想起原來是被告填補該筆盈餘，否認靠任何文件或溝通協助想起相關情況。聆訊明（5日）續。

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