六四31年｜市民赴維園街站取蠟燭　稱「愈打壓就愈要出嚟」 (19:15)

六四維園集會31年來首被禁止舉行，支聯會今午（4日）在銅鑼灣記利佐治街擺設六四街站，向市民派發蠟燭及單張，不少市民上前領取蠟燭，部分人選擇回家亮燭悼念。
80歲的林太近數年因年紀大，未有前往維園集會，但眼見警方不批准集會，加上中央政府強推港區國安法，令她非常憤怒，「一國兩制去咗邊？」，故今午特地到銅鑼灣取蠟燭。不過她擔憂危險，故選擇回家，今晚將在露台亮起燭光。至於會否擔心港區國安法通過，悼念六四有可能違法，她說，「要擔心就唔會出嚟喇」 ，重申「愈打壓就愈要出嚟」。
吳先生到場取蠟燭，但稱因身體不適，未必到維園。他擔憂今年可能是香港最後一年還能悼念六四，期望更多市民到場。他又說今年悼念活動遍地開花，「希望大家用不同形式表達，在不同崗位出一分力」，「香港人好聰明，精神不死！」。
聖若瑟書院中五生Adrian今年首次參與六四悼念，下午與另外兩名同學前往維園觀察，但他稱因擔心危險，將各自回家參加網上悼念活動。他形容六四事件是「大屠殺」，令他見識中共的恐怖，並指出反修例事件與六四事件中，人民同樣想追求自由民主，但同遭中共打壓、滅聲，兩代人的經歷相似，令他更體會到當年的人所經歷的事情。他擔憂隨國安法實施後，未來悼念六四也可能被認為危害國家安全，「如果今日唔發聲，再無機會發聲」。
本土派尖沙嘴悼念六四
另邊廂，尖沙嘴文化中心鐘樓處有本土派舉行悼念六四活動，屯門區議員巫堃泰強調，今晚並非集會，「不會呼籲任何人做任何事」。尖沙嘴文化中心鐘樓處傍晚6時未見有警察駐防，有零星市民到場獻花。巫堃泰與區議員張文龍於6時04分獻上鮮花，巫堃泰稱，如非有限聚令作藉口限制港人表達自由，今晚原本可有支持大中華的維園集會或本土派的六四集會。他稱，「我哋只是擺低嘢」，包括鮮花及電子蠟燭，如有人需要，可取之用作悼念。
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