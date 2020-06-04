藍韜文︰為保護港人權利自由　或犧牲與中國自貿協議 (17:40)

英國質疑中國制訂「港區國安法」是違反《中英聯合聲明》，中國外交部發言人趙立堅昨日（3日）則促請英方懸崖勒馬，摒棄「冷戰思維」及「殖民心態」。藍韜文在天空新聞台（Sky News）昨日播出的專訪中，強調這跟所謂的「新冷戰」無關，僅僅關乎履行雙方承擔的責任。

對於英國計劃增加香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人的權利，包括延長在英國逗留時間至12個月、允許他們在當地工作等，為取得公民權鋪路，藍韜文稱這樣做是因為英方「不會背棄港人」，但同意英方和國際伙伴應給予中國喘息空間，以重新考慮在港推行國安法的計劃。他續稱，英方視中國為正在崛起的經濟強國和國際社會的領導成員，「包括中國在內有着領導地位的國際社會成員，都須履行其責任，否則有誰會相信在其他任何時間跟他們簽訂的協議？」

被問及英國是否願意犧牲與中國的貿易協議，以維護其價值時，藍韜文回應稱，BNO護照的安排並非視自由貿易協議或類似的東西而定，「出於道德原因和國際聲譽的原則，我們不會允許這點妨礙我們履行責任」。

（天空新聞台）

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