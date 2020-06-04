六四31年｜維園足球場被鐵欄圍封　支聯會銅鑼灣設街站 (16:20)

本報記者見康文署以兩重鐵欄圍封維園硬地足球場全方位的出入口，部分出入口設三重鐵欄，並以索帶、鐵鏈將鐵欄綁緊。硬地足球場之間的行人通道如常讓市民進出，其間3至4名軍裝警員在維園巡邏。

在英國讀大學的Alice（化名）與陳小姐（化名）任支聯會義工，協助派傳單。兩人表示暫未決定是否要到維園，但即使不到維園，也一定會用自己方式悼念六四。陳小姐說，從小到大，父母都帶她參加六四集會，在限聚令與港區國安法下，她認為「香港人如果仍有權，就應該繼續發聲」，並對天安門母親多年來未能公開悼念感到傷心，希望在香港代她們發聲，「想要記住事件」。Alice說，集會不單是悼念六四，更有其象徵意義，在中共政府對人民的審查下，市民仍要繼續發聲；她又稱，對香港漸失去自由感到擔憂。

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