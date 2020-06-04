六四31年｜維園足球場被鐵欄圍封　支聯會銅鑼灣設街站 (16:20)

維園六四集會31年來首被禁止舉行，惟支聯會明言今晚（4日）會繼續入維園悼念，下午開始在銅鑼灣記利佐治街等多個地點擺街站派蠟燭紙托。下午3時許，約20名軍裝警分3至4人一組在記利佐治街站崗及巡邏。街上不少位置被圍起橙色膠帶，支聯會義工稱警方在地上貼膠紙劃出街站位置，形容做法跟以往不一樣，感覺較緊張。
本報記者見康文署以兩重鐵欄圍封維園硬地足球場全方位的出入口，部分出入口設三重鐵欄，並以索帶、鐵鏈將鐵欄綁緊。硬地足球場之間的行人通道如常讓市民進出，其間3至4名軍裝警員在維園巡邏。
在英國讀大學的Alice（化名）與陳小姐（化名）任支聯會義工，協助派傳單。兩人表示暫未決定是否要到維園，但即使不到維園，也一定會用自己方式悼念六四。陳小姐說，從小到大，父母都帶她參加六四集會，在限聚令與港區國安法下，她認為「香港人如果仍有權，就應該繼續發聲」，並對天安門母親多年來未能公開悼念感到傷心，希望在香港代她們發聲，「想要記住事件」。Alice說，集會不單是悼念六四，更有其象徵意義，在中共政府對人民的審查下，市民仍要繼續發聲；她又稱，對香港漸失去自由感到擔憂。
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