六四31年｜維園燭光悼念六四結束　李卓人：全港點燭光毋須估人數【短片】 (21:03)

【21:03】維園內有逾百人在「港獨」旗手帶領下，高叫「香港獨立」口號，在場內繞圈遊行。

【20:55】李卓人表示，今晚不估計參與六四悼念的人數，因為全港都燃點了燭光。他說，六四集會30年來都和平，第31年也是，警方警告入維園的人是參與未經批准集結，是想嚇人，但仍有好多市民到來。

【20:48】支聯會火化弔唁冊，李卓人表示，「唔知下年仲有無集會。唔好講下年，今年都無啦。」他又說：「你（警）有你反對，我有我入維園，就算國安法來到，我哋下年維園見。」他宣布今晚悼念活動結束。

【20:37】維園中間聚集一批人高舉獨立旗，叫「香港獨立唯一出路」口號，當中不乏中年人。年逾60的黃女士表示，回歸初期也反對港獨，但經歷反修例、國安法，覺得香港政府與內地政府聯手打壓港人自由，「我而家都贊成年輕人所講嘅港獨」。

【20:10】六四燭光悼念活動開始，李卓人等持咪領導眾人高叫口號，現場有千計市民參與。維園內大部分人站立高舉燭光或開着閃燈的手機，口中喊的卻是「光復香港時代革命」。踏正8時09分，有人呼籲其他人默哀，亦有零星市民高叫「結束一黨專政」。一分鐘後，有人大喊「香港獨立，唯一出路」、「反對國安法」等。現場亦有人舉起「香港獨立」標語。

【19:50】晚上近8時，維園多個足球場都有市民坐在地上，現場估計有數千人。大部分人都自覺與其他人保持距離。

【19:10】支聯會呼籲市民8時正以燭光悼念六四。約晚上7時，人潮魚貫由記利佐治街進入維園，維園球場有數百人聚集，部分人點起燭光。維園內有廣播，呼籲市民不要多於8人聚集；場內未有見警察出現。市民最多8人一組聚在一起，黃之鋒等眾志成員也出席活動。

警方廣播呼籲勿參加未經批准集會，不過在場警員未有阻止，有警員維持秩序，「可以過馬路呀」。同時入口位置有警員手持攝錄機，全程拍攝情況。其間多名市民入場時高呼「香港獨立、唯一出路」 、「黑警死全家」、「光復香港、時代革命」。

李卓人等點燭光入維園球場

【19:05】李卓人等在維園足球場坐下，表示會在這裏等待至8時悼念活動正式開始。

【18:50】支聯會主席李卓人在維園外帶領燃點燭光及高叫口號，然後與眾人進入維園，其間有市民推倒維園足球場的鐵馬，並在足球場內舉燭光悼念。李卓人等亦帶着燭光進入維園足球場。

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警員駐守維園入口播錄音 稱參與集會涉非法集結

【18:10】下午約5時起，維園一帶警力明顯增加，有十多名軍裝警員在維園噴水池、維園記利佐治街入口駐守，其間有警員拍攝現場情況，並播放錄音提醒在場的人，參加今次維園集會會觸犯未經批准集結罪。傍晚近6時，多名身黃背心的保安開始進入足球場內，駐守不同出入口。

【16:20】下午3時許，約20名軍裝警分3至4人一組在記利佐治街站崗及巡邏。街上不少位置被圍起橙色膠帶，支聯會義工稱警方在地上貼膠紙劃出街站位置，形容做法跟以往不一樣，感覺較緊張。

本報記者見康文署以兩重鐵欄圍封維園硬地足球場全方位的出入口，部分出入口設三重鐵欄，並以索帶、鐵鏈將鐵欄綁緊。硬地足球場之間的行人通道如常讓市民進出，其間3至4名軍裝警員在維園巡邏。

在英國讀大學的Alice（化名）與陳小姐（化名）任支聯會義工，協助派傳單。兩人表示暫未決定是否要到維園，但即使不到維園，也一定會用自己方式悼念六四。陳小姐說，從小到大，父母都帶她參加六四集會，在限聚令與港區國安法下，她認為「香港人如果仍有權，就應該繼續發聲」，並對天安門母親多年來未能公開悼念感到傷心，希望在香港代她們發聲，「想要記住事件」。Alice說，集會不單是悼念六四，更有其象徵意義，在中共政府對人民的審查下，市民仍要繼續發聲；她又稱，對香港漸失去自由感到擔憂。

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