祿泉樓再有居民初步確診新冠病毒　10號及12號單位住戶需撤離 (16:44)

另外，今日新增的5宗確診個案全部由孟加拉輸入，病人抵港後均已入住檢疫中心，將安排送院。

張竹君及環境局副局長謝展寰指出，祿泉樓最先確診的一對夫婦、另一名確診女住客，以及初步陽性的老翁均居於12號單位；餘下3名確診者當中，兩人居於確診夫婦對面的單位，一人居於10號單位。謝展寰表示，翻查圖則後發現10號及12號單位廁所的馬桶有一條氣喉連接，故從保險角度安排相關單位住戶撤離。

周日（5月31日）祿泉樓首對夫婦確診後，周一（6月1日）再多4名居民確診，當晚港大微生物學系講座教授袁國勇聯同衛生防護中心及環境局人員到場視察後，曾表示無發現祿泉樓喉管有問題。謝展寰今日在記者會上解釋，當時的個案涉及5個單位，其中兩個在懷疑傳播源頭的居住單位對面，「渠的系統完全不會接觸得到」，故「一定是有與渠無關的（其他）傳播途徑」，且相關單位的渠和氣喉樣本呈對新冠病毒呈陰性。謝展寰表示，當局再發現另一個12號單位有住客可能染疫後，安排疏散居民是「穩陣做法」，以便更詳細檢查喉管，強調至今仍無發現渠有問題。

張竹君又說，衛生防護中心至今在祿泉樓收回約1200個深喉唾液樣本瓶，除已公布的個案外，全部樣本對新型冠狀病毒呈陰性；惟仍有6戶居民未能聯絡，衛生署已向他們發出強制檢疫令，希望他們聯快聯絡署方接受檢測。另外，祿泉樓首名確診女子的兩名同事早前亦已確診，兩人居於葵聯邨聯悅樓，衛生防護中心從聯悅樓收回1978個樣本，全部對新型冠狀病毒呈陰性。

祿泉樓初步確診個案詳情：

．72歲老翁，患糖尿病及高血壓

．6月1日曾提交深喉唾液樣本，當時對新型冠狀病毒呈陰性

．6月3日下午開始有低燒，今早由救護車送院，在急症室再取深喉唾液樣本，化驗證實對新型冠狀病毒初步呈陽性

．因妻子最近跌傷，故平日主要留家照顧妻子

．5月30日曾短暫外出，在室外與一名朋友交接物品，歷時數分鐘，當時雙方均有戴口罩

．同住妻子及女兒均無病徵

5宗孟加拉輸入確診個案，病人全部由孟加拉經馬來西亞吉隆坡，乘港龍航空KA734航班昨日（3日）抵港，之後入住鯉魚門度假村檢疫中心。個案詳情如下：

個案1095：

．53歲男子，無病徵

．3月中獨自回孟加拉探親，在當地與家人同住，無接觸有病徵者

個案1096及1097為父子，均無病徵：

．分別15歲及43歲

．1月與家人一同到孟加拉，同行家人對新型冠狀病毒呈陰性

個案1098：

．39歲男子

．3月與兒子到孟加拉，在當地無接觸確診者

．回港入住檢疫中心後今日開始發燒，之後確診

個案1099：

．33歲男子，無病徵

．2月獨自到孟加拉探親

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