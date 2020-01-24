外婆涉謀殺6歲孫　稱案發前兩天求助撒瑪利亞會　聞「可自殺或續湊孫」感驚慌 (15:05)

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被告簡桂芳被控於2018年3月18日，在香港謀殺鄭霆軒。被告今供稱，她育有兩名女兒和一名兒子，惟兒子兩歲時因血癌離世，丈夫亦因有外遇而離家。她曾試圖割脈和吊頸自殺，需服藥控制抑鬱症。

被告表示，幼女黃詩敏20歲時誕下事主鄭霆軒，當時她「好錫BB」，惟至事主一歲、事主的生父離去後，被告的幼女變得「心情差、冇愛心」，其後搬離家，以及每月提供1000多元家用，由被告照顧事主。被告同時會做兩份兼職，以及申領傷殘津貼應付日常開支。

被告稱，事主就讀幼稚園高班時，曾因計算數學題出錯而大發脾氣說「死咗去好過」，亦曾因遺失玩具而撞牆，令她擔心外孫患精神病，「大個唔開心，影響社會」，故曾攜事主到醫院急症室求醫，事主未需接受治療，及後獲轉介至社工，學習改善親子關係。

被告又表示，事主升讀小一後，她從事更多兼職，前年3月開始忘記服藥，亦開始有失眠問題，情緒變得低落。她其後與事主參加學校活動時，曾因事主在畫紙上塗滿黑色，而擔心「佢個世界係咪全黑」，又向街坊透露自己感到「好煩」，「真係好想死，同孫仔」。

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