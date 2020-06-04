社工碩士生涉非禮男童及威脅發裸照　認罪還押候判 (14:52)

被告王以亨（26歲）在案發時為事主就讀中學任職教牧助理的工作，在2018年辭職；事主現年17歲，案發時在課外活動認識被告，被告及後成為事主的「教父」，帶事主出席同一教堂及提供宗教指導。辯方庭上透露，被告現就讀社工碩士課程，畢業在即，並求情稱沒證據顯示被告確有拍下事主祼照。

控方案情指稱，被告在2017年與包括事主在內的數人到長洲宿營，而被告及事主提早一天到達，惟被告在兩人單獨相處期間，趁機拍攝事主沐浴時的祼照，並隨後趁被告在牀上時從後攬住他，伸手至其私處，又要求事主替他手淫，整個過程長達1小時。被告又在翌日早上再摸事主私處，隨後兩人在廁所內各自手淫。

事主此後甚少與被告聯絡，惟被告一年多後突然透過WhatsApp找被告，威脅事主若繼續不理會他，便會對外公開兩人關係，並稱會將事主祼照放到社交平台Instagram一帳戶上。事主感驚慌，告知父親而揭發事件。

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