國歌法立法會三讀表決通過【短片】 (16:55)

立法會今早（4日）繼續辯論《國歌條例草案》（國歌法），泛民議員提出的21項修正案全被否決。
【16:55】《國歌條例草案》在41票贊成、1票反對、1票棄權下通過。
【16:54】立法會轉到會議室一開會。會議甫開始，民主黨許智峯再潑不知明液體，會議室又傳出臭味。主席梁君彥宣布立即進入官員發言，之後就三讀表決。近20名保安一字排開，阻止民主派議員衝向主席台。
【16:25】警方和消防派人到場調查後，消防處消防區長（ 港島中）楊啟宏表示，現場發現兩個膠樽、昆蟲屍體和啡色液體，現場未有探測到有毒或可疑氣體。中區警區副指揮官廖珈奇表示，案件列作求警調查，警方現時仍在調查，若涉及刑事成分，會果斷執法。
朱凱廸陳志全潑臭味液體 會議暫停
【14:06】至中午，議會陣線朱凱廸及人民力量議員陳志全手持紙牌及不明液體衝向主席台，保安員攔住兩人，其間朱凱廸潑出液體，陳志全所持液體被打翻，議事廳傳出異味，建制派議員隨即衝岀議事廳。立法會代主席李慧琼驅逐兩人及暫停會議，警方及消防先後到場處理。
當時陳志全手持寫上「殺人政權 遺臭萬年」紙牌，以及一瓶液體衝向主席台示威。陳志全稱，由於「保安阻我」，該瓶液體被打翻，議事廳臭氣熏天。朱凱廸稱，自己是潑有機肥料。
民建聯議員黃定光表示，見到有類似白色蟲的物體，形容氣味是「屎味」。另一民建聯議員周浩鼎則認為要報警處理。
警方下午1時許到場，消防員其後亦穿上保護裝備進入議事廳。