國歌法立法會三讀表決通過【短片】 (16:55)

【16:55】《國歌條例草案》在41票贊成、1票反對、1票棄權下通過。

【16:54】立法會轉到會議室一開會。會議甫開始，民主黨許智峯再潑不知明液體，會議室又傳出臭味。主席梁君彥宣布立即進入官員發言，之後就三讀表決。近20名保安一字排開，阻止民主派議員衝向主席台。

【16:25】警方和消防派人到場調查後，消防處消防區長（ 港島中）楊啟宏表示，現場發現兩個膠樽、昆蟲屍體和啡色液體，現場未有探測到有毒或可疑氣體。中區警區副指揮官廖珈奇表示，案件列作求警調查，警方現時仍在調查，若涉及刑事成分，會果斷執法。

朱凱廸 陳志全潑臭味液體 會議暫停

【14:06】至中午， 議會陣線朱凱廸及 人民力量議員陳志全手持紙牌及不明液體衝向主席台，保安員攔住兩人，其間朱凱廸潑出液體，陳志全所持液體被打翻，議事廳傳出異味，建制派議員隨即衝岀議事廳。 立法會代主席李慧琼驅逐兩人及暫停會議， 警方及消防先後到場處理。

當時陳志全手持寫上「殺人政權 遺臭萬年」紙牌，以及一瓶液體衝向主席台示威。陳志全稱，由於「保安阻我」，該瓶液體被打翻，議事廳臭氣熏天。朱凱廸稱，自己是潑有機肥料。

民建聯議員黃定光表示，見到有類似白色蟲的物體，形容氣味是「屎味」。另一民建聯議員周浩鼎則認為要報警處理。

警方下午1時許到場，消防員其後亦穿上保護裝備進入議事廳。

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