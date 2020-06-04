港區國安法｜美修訂港旅遊提示　港府：守法居港外國人毋須擔心 (12:10)

美國國務院維持對香港的第二級「提高警覺」旅遊提示，前日修改新增有關中國即將在港實施國家安全法。港府發言人表示，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定列明，法規只針對分裂國家、顛覆政權等活動；重申相關的國家安全法不會損害「一國兩制」或蠶食香港作為一個國際都會賴以成功的制度，包括法治、司法獨立、廉潔的公務員隊伍、表達意見的自由、新聞自由、資訊自由流通、資金自由進出、貿易自由開放和行動自由，香港市民和國際投資者享有的各種自由和權利絲毫無損。

政府強調，國家安全立法將會確保香港不會成為顛覆國家的基地和不穩的根源，反而會是一個安全、穩定和好客的城市，歡迎來自世界各地的訪客。

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