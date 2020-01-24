DSE考生申司法覆核　要求撤銷考評局取消試題決定 (20:30)

申請人為中學生行動籌備平台成員盧銘賢（音譯），答辯人為考評局。申請人未有向法庭申請禁制令，意味局方期間可繼續改卷工作。據了解，申請方考慮到申請禁制令可能引致災難性的後果，例如阻礙考生繼續升學等，故決定只要求法庭「排快期」在放榜前審理案件，「有咩事考評局都只係改多一條題目。」

考評局回覆查詢時指出，案件已進入司法程序，局方不作評論，而除了已取消的題目，歷史科其他題目會繼續進行閱卷，局方會盡力確保閱卷工作依時完成。

入稟狀指出，考評局一向設審題委員會擬定試題，試後亦設科目委員會等檢討，認為教育局、教育局長和特首篡奪考評局的專業，不當地干預考評局的決策，考評局亦在有關部門的不當促使下，繞過既定程序，作出取消試題的決定。

入稟狀又指出，高中歷史科的課程指引已預期當代史涉及具爭議和敏感議題，評核目標亦為評估考生能否掌握不同觀點，以及在恰當篩選和整合歷史資料的情況下，建構條理清晰和合乎邏輯的論點，認為考評局錯誤解讀有關指引，亦未能留意有關決定將對中學的學術自由帶來影響，違反《基本法》第34、39和137條。

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