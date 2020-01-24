新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓66戶未交樣本　衛生防護中心：不交回將強制檢測 (19:06)

沙田瀝源邨祿泉樓6名居民，近日相繼確診感染新型冠狀病毒，其中一人危殆。衛生署衛生防護中心正收集祿泉樓居民的深喉唾液樣本，作新冠病毒檢測。中心表示，截至今午（3日）5時，仍有66戶居民未交回樣本，中心強烈敦促他們盡快提交樣本，若不交回將進行強制檢測。
截至今午4時，衛生防護中心在祿泉樓共收回1056個深喉唾液樣本瓶，其中25個樣本因有滲漏而需再次提交；其餘1031個樣本已完成檢測，除昨日（2日）公布的4宗確診個案外，其餘樣本均對新冠病毒呈陰性。
至於有兩名居民確診的葵聯邨聯悅樓，衛生防護中心共收回及檢測1726個樣本，全部均沒有呈陽性。
本港今日沒有新增本地確診個案，維持累計1093宗確診及一宗疑似個案。
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