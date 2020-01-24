港區國安法｜林鄭：中央深圳北京辦座談會聽意見　反對意見「不需親自到北京反映」 (20:20)

特首林鄭月娥今日（3日）率領多名官員，到北京就「港區國安法」向中央政府提供意見。她會後引述中央政府表示，中央有關部門將通過多種形式聽取香港各界意見，包括在深圳及北京舉行座談會供專家等發表意見，以及邀請香港其他官員、立法會主席、香港法律專家、港區人大代表及各級政協委員發表意見。
【20:20】對於林鄭月娥稱，中央政府會就港區國安法聽取包括立法會主席在內的香港各界意見，立法會主席梁君彥在主持立法會大會後回應稱，留意到相關消息，「等落實先算啦，我啱啱開完會，未知道發生咩事」。
【18:21】被問到此行有否反映香港市民及外國反對港區國安法的意見，林鄭月娥說不透露會面內容，稱現時資訊流通，中央官員會聽得到香港市民和外國的意見，「唔需要透過行政長官親自來到北京反映這些意見」。
林鄭月娥表示，今次是全國人大會議通過訂立「港區國安法」的決定後，中央政府首次正式聽取意見，主管港澳事務的國務院副總理兼中央政治局常委韓正、公安部長趙克志和政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍，以及港澳辦、中聯辦、人大法律工作委員會和基本法委員會的負責官員等，都有出席3小時的會議。會上韓正表示中央今次堅定不移立法，重申港區國安法只是懲治極少數從事嚴重危害國家安全行為的人，不影響香港廣大居民依法享有及行使的權利；林鄭月娥重申，港府十分支持及會全面配合立法工作。
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