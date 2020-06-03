22歲男涉灣仔襲警　便衣警承認執勤無掛委任證：如果唔係點查案呀 (18:10)

學生趙駿賢（22歲）面對一項襲警罪、兩項在公眾地方管有攻擊性武器罪，以及一項無牌管有無線電通訊器具罪。

控方早前為受襲的警長申請匿名令獲批，該警長A今出庭作供。警長現職灣仔特別職務小隊，案發當日隸屬跑馬地公眾活動管理小隊，穿便服當值。

警長供稱，他從警車通訊系統得悉黑衣人打算在灣仔堵路，隨即和數名便衣警下車巡邏。警長稱，當巡經日善街時，6名黑衣人向他「迎面衝過來」，他嘗試攔截其中一人、即被告，突然感到面部熾熱，相信由刺激性物品所致。

警長稱，他一度抱住被告腰部，惟被告成功掙脫及逃跑。警長一路尾隨，其間曾揮警棍及表明身分，終在伊利沙伯體育館外制服被告。

警長在辯方盤問下承認，他下警車驅散黑衣人時，並沒有把委任證掛於胸前，「我落車係視察環境，當然唔戴委任證，如果唔係點查案呀！」警長形容當時是「電光火石」一刻，不容許展示證件。警長後來補充，準備下車掃蕩時時間緊迫，「唔記得張證擺喺邊」。

聲稱受襲的警長A今午繼續作供。辯方問警長追截被告時為何兩次揮動警棍，警長稱揮棍是用合法武力制服疑犯，也是他當刻的「反射動作」，不肯定有否打中被告。

跑馬地分區活動管理組警員15127鄧永全（譯音）供稱，他案發時見到被告在警長A面前舉手及「有所動作」，導致噴霧散發出來。他和被告相隔約20米，仍感雙眼刺痛，懷疑被告曾噴射胡椒噴霧。

鄧永全表示，及後他和警長A合力把被告制服在地，被告當時手執一支懷疑胡椒噴霧，該噴霧隨後跌落路邊。鄧永全指出，被告身上的皮帶繫有一部對講機，被告亦當場招認：「啲嘢同皮帶係其他人畀我。」

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