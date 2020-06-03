外婆被控謀殺6歲外孫　法醫確認男童因勒頸窒息致死 (16:15)

被告簡桂芳（案發時52歲）被控於2018年3月18日謀殺外孫鄭霆軒Endless（終年6歲）。

法醫傅家聰於案發當日凌晨約4時為死者驗屍。他供稱，死者臉部有血點，頸部有勒痕，估計死亡時間為檢驗前4至5小時。他兩日後解剖死者時，未見死者有自衛造成的傷勢，同時發現死者眼睛有血點，頸部有13厘米長、2.5厘米闊的瘀痕，其頸腔有充血迹象，與窒息徵象脗合，故判斷死因為勒頸窒息，相關勒痕可由背包帶造成。

負責檢驗涉案背包和刀的政府化驗所化驗師鍾偉華供稱，發現背包的左肩帶鬆脫，其中一段肩帶消失，以及有兩個切口。化驗結果則顯示，刀鋒上附有該背包的纖維物料，脗合背包肩帶曾被刀切割的情況。他在盤問下表示，不排除肩帶曾被剪刀剪斷的可能。

負責拘捕被告的警長羅振國供稱，被告曾稱外孫有病，擔心他長大後生活有困難，故在房內用尼龍繩勒死外孫。聆訊明續。

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