新婚夫婦少女暴動案續審　辯方質疑女警遲警誡：學堂係咪咁教你？ (15:15)

女警：我唔記得學堂點教

本案3名被告為新婚夫婦湯偉雄（38歲）和杜依蘭（41歲），以及現年17歲的李宛叡，他們否認於去年7月28日在德輔道西近西邊街一帶參與暴動，湯氏夫婦另否認一項無牌管有無線電器具罪。

當日拘捕次被告杜依蘭的女警鄔舜妃出庭作供，她隸屬反恐特勤隊第2隊，案發時任速龍小隊成員。鄔舜妃憶述，案發時目睹有約60人從德輔道西轉入奇靈里，她一直追隨並抵達西源里，看見3名被告，其中兩名女被告正攀鐵絲網逃走，她遂向兩女說「警察，咪郁」及「爬返過嚟」。

鄔舜妃續稱，她負責搜查次被告杜依蘭，發現她持有口罩、護脛及用膠紙包裹的行山杖等。鄔舜妃表示，有合理懷疑杜依蘭與早前示威有關，遂以「參與未經批准集結」拘捕她。

辯方指出，鄔舜妃當時未有即時警誡杜依蘭，而是經過11分鐘，經歷搜身及詢問3條問題，包括：「為何在此出現」、「為何見到差人就跑」及「為何攜帶行山杖」，才作警誡。

辯方認為，鄔舜妃的做法違反守則，她理應在警誡後才詢問被捕人問題，並說「鄔警員你考銀笛獎㗎係咪？考第一㗎係咪？學堂係咪咁教你？」鄔舜妃回應稱，不覺自己做法有問題，又說「我唔記得學堂點教」。審訊下午繼續。

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