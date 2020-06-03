小一派位2020｜小一統一派位結果今明郵遞予家長【附注意事項】 (13:45)

教育局提醒注意事項：

．若無人收件，郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午或之後到指定的郵政局領取「小一註冊證」

．若家長在6月5日仍未收到「小一註冊證」或「領取郵件通知卡」，可於6月6日至7日到指定的領取中心取回「小一註冊證」

．「小一註冊證」印有兒童獲派學校的名稱、地址、註冊日期及時間。教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字，編配學生家長在6月9日或6月10日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續

．如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月11日早上9時至中午12時，或下午2時至4時，到學校辦理相關手續

．家長若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，須事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位

．鑑於14天強制檢疫安排，跨境學童的家長或未能親身到獲派學校辦理註冊手續，教育局就此作特別安排，讓家長可在指定的註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦的方式向獲派學校辦理入學註冊手續；局方早前已通知所有跨境學童的家長有關特別安排

．辦理入學註冊手續時，家長須將子女的「小一註冊證」交給校方

．學位一經分派，將不會更改

有關小一派位的查詢，家長可使用教育局的24小時自動電話查詢服務，電話：2891 0088。