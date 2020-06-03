新冠肺炎｜何栢良：不排除祿泉樓再有延伸個案　陳肇始：居民毋須搬離 (12:31)

沙田瀝源邨祿泉樓出現感染新型冠狀病毒群組，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）於港台節目表示，確診夫婦的病毒量相當高，發病後遲了一段時間才入院隔離，祿泉樓出現傳播鏈是預期之內，「不排除會再有延伸個案」。食物及衛生局長陳肇始於同一節目勸喻居民毋須搬離祿泉樓，並呼籲居民盡快交深喉唾液樣本，若有不適應盡快看醫生。
對於仍有居民未交深喉唾液樣本，何栢良說不理想，在調查超級群組爆發下，當局可考慮強制檢測，以追蹤受感染者，若政府太過被動及「佛系」，感染個案只會陸續有來及「不斷尾」。他又說，贊成居民進行醫學監察14日，因病毒檢測仍未完成，亦未找出傳播途徑，若祿泉樓內有出現病徵或隱性的病人，「愈遲發覺出事機會愈大」。
政府昨日（2日）宣布將原本明日（4日）屆滿的8人限聚令延長14日，至6月18日。對於有市民希望能舉行遊行集會，陳肇始指出，現時政府不鼓勵大型聚集活動，如球賽及大型盆菜宴等，在現行法律框架亦不許可，她希望市民理解。至於政府早前放寬宗教活動可多於8人聚集，陳肇始說，因宗教活動主要在室內舉行，亦有人與人之間保持1.5米距離等限制。
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