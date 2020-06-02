「和你塞」行動男生涉藏刀脫罪　官：不能證明意圖傷人是唯一合理推論 (19:55)

有過度活躍症的被告麥芸端（19歲），被控於2019年11月20日在港鐵灣仔站2號月台攜有一把刀。他在庭上神情緊張，不時深呼吸及搓揉手指。

裁判官裁決時指出，雖然被告承認案發時正參與不合作運動，難以證明被告帶刀在身有何合理用途，但被告在爭論至情緒最高漲一刻亦無拿刀，加上涉案的刀一直放在被告背包內的一個密實袋內，並無拔開，故不能證明他帶刀意圖傷人是唯一合理推論，裁定被告罪名不成立。

被告今早自辯時供稱「一直以嚟都好鍾意刀，當佢係藝術品」，並稱由中一起已有儲錢買刀的習慣；連同控罪指稱的刀，他前後曾擁有3把刀，又稱除了會把刀放牀頭收藏外，亦不時會把刀帶出街作「護身符」，認為「有美好嘅嘢係身邊，個人安樂好多」。

被告又提及他的一把刀刻上「路見不平，拔刀相助」，承認那是其座右銘，亦為當日協助阻礙列車3名女子的原因。控方質疑他是否有需要就會拔刀，又稱「護身符」意指有爭執時可用刀自衛傷人，被告回應指出控方誤解，稱「如果我連（用該刀）切肉切生果都怕沾污佢，咁我更加唔會用佢嚟傷人」。

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