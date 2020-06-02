違檢疫令外出買飲料　台男判監3周 (21:25)

台灣籍43歲男子於上月中在中環蘭桂坊酒店隔離期間違反檢疫令，短暫離開房間到附近商店買飲料，但被酒店經理發現，並看到男子回酒店時沒有戴手帶，遂報警處理。男子今（2日）在東區裁判法院承認一項未獲授權人員許可而離開檢疫地點罪及一項違反檢疫令所指明的檢疫條款罪，被判監3星期。
被告為台灣籍男子徐子賀（43歲），控罪指稱他於2020年5月20日離開在中環蘭桂坊酒店1806室的檢疫地點，並在同日違反檢疫令所指明的檢疫條款，而授權人員在2020年5月18日針對他作出檢疫令。
辯方在庭上透露，被告現於深圳工作，為手機生產公司的經理，持有碩士學位。辯方在求情時表示，被告當時清楚法例，但只因一同隔離的女兒「喊住要果汁」，而被告亦因抑鬱症問題，長期關在房內感覺辛苦，才短暫離開到附近買飲料，之後亦有自行回房繼續隔離，強調犯案程度只屬技術性。
惟裁判官判刑時指出，檢疫令在新型冠狀病毒疫情期間是必要，以防社區爆發，而被告「一出房門就已有風險」，不能輕視，但考慮被告外出時間較短及自行回房，亦及早認罪，判處被告監禁3周。
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