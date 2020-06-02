違檢疫令外出買飲料　台男判監3周 (21:25)

被告為台灣籍男子徐子賀（43歲），控罪指稱他於2020年5月20日離開在中環蘭桂坊酒店1806室的檢疫地點，並在同日違反檢疫令所指明的檢疫條款，而授權人員在2020年5月18日針對他作出檢疫令。

辯方在庭上透露，被告現於深圳工作，為手機生產公司的經理，持有碩士學位。辯方在求情時表示，被告當時清楚法例，但只因一同隔離的女兒「喊住要果汁」，而被告亦因抑鬱症問題，長期關在房內感覺辛苦，才短暫離開到附近買飲料，之後亦有自行回房繼續隔離，強調犯案程度只屬技術性。

惟裁判官判刑時指出，檢疫令在新型冠狀病毒疫情期間是必要，以防社區爆發，而被告「一出房門就已有風險」，不能輕視，但考慮被告外出時間較短及自行回房，亦及早認罪，判處被告監禁3周。