警校教官涉騙學警50萬　學警：被告著不必記錄班費支出 (19:40)

被告歐智威（49歲）在2012年12月至2013年6月間，是其中一班警員訓練課程的副班主任。

獲律政司發免予起訴書的時任學警馬寶權供稱，他受訓期間擔任班上「財政長」，負責保管班費。馬寶權表示，被告在訓練首天要求學警支付共18萬元「頂手費」，以接收上屆學警的物資，眾學警照辦，由馬寶權收集班費交予被告。被告亦訓示學警不可與他人討論班內財政，並吩咐馬寶權不必記錄「頂手費」等支出及保留單據，故他僅私下記錄。

馬寶權供稱，他初次入讀警校，所以不清楚學警每月的花費，加上被告稱可動用權力「革走」學警，亦揚言認識警隊高層，他為免得罪被告，只好聽從其指令。馬寶權指出，他向同班學警收集「頂手費」、相機費和紀念冊製作費後，被告都會約他受訓後交收現金，被告從沒點算金錢及寫單據。

另一名控方證人、時任學警班主任江利東表示，他曾經逐一向學警查詢班費事宜，但無人投訴班費過高。聆訊明日（3日）續審。

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