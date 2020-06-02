梁卓偉：新冠病毒繁殖率急增或有第二波爆發　倡病毒檢測每日增至1萬個 (18:25)

港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉表示，近日本港出現本地群組，令即時繁殖率急增，有可能引發疫情第二波爆發，但仍要觀察瀝源邨群組是否進一步擴散。

梁卓偉說，過去數月的疫情顯示，市民戴口罩有助防疫，但單靠戴口罩並不足夠，需要配合社交距離和檢測追蹤等措施。他認為現時不宜放寬限聚及口岸措施，但學生可按原定時間復課，不過要留意會否出現與學校有關的爆發。他又建議，應將全港每日病毒檢測量增至1萬個，包括增加私營市場檢測，以及為零售業、公共交通運輸從業員等定期檢驗病毒。

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