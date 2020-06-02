西灣河開槍事件21歲學生涉搶警槍阻差辦公　官准開槍警匿名 (18:55)

兩名被告為周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲），均報稱學生。控罪指稱他們於去年11月11日，在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控於同日同地企圖從警員A的合法羈押下逃脫。辯方透露，首被告因槍傷要切除半邊肝和半邊腎，不適宜長期站立及行走，現正接受心理輔導。

控方呈上傳媒拍攝片段截圖，指出案件性質嚴重，反對兩名被告擔保。辯方反駁，控方單方面演繹及陳述案情，有很大的商榷空間。主任裁判官羅德泉聽畢雙方陳辭後，批准兩人以現金8000元、不准離港、每周到警署報到兩次，以及遵守宵禁令等條件保釋外出。

控方又為案中警員申請匿名令及禁止報道令，提及有人事發後到警員A兩名女兒就讀的學校包圍，令她們受驚要撤走，其後更要退學。警員A一家之後被起底，又多次收到恐嚇信息，說要他們「全家死」、「血債血償」等，控方形容「警員全家人活在恐懼之中」，一家人都要接受心理輔導。裁判官聞言後表示禍及警員無辜的妻女死亡威脅非常嚴重，考慮到事件進入新階段，「另一輪攻擊好大機會發生」，批准其申請。