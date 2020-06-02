20歲男暴動罪脫　官質疑作供警員對被告頭傷無合理解釋 (18:40)

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在分析兩警證供可信性時，沈官指出被告案發時頭部有3至4厘米裂傷，雖然兩警均否認施襲，其中制服被告的警長林華平更稱「我哋唔會無端端打人個頭」，但法官認為林華平及另一警員楊運球始終無法合理解釋被告傷勢。

法官參考過辯方呈上的影片，顯示有數名防暴警圍住被告，用力扯起他及將其拖行，片中有人大叫「唔好打」等，認為被告傷勢「不是林警長，就是楊警員或其同僚所做」，惟兩警矢口否認，亦稱其同僚沒有施襲，故認為兩警說謊，沒有道出事實。

法官重申，有警員棍毆被告頭部並非「雞毛蒜皮小事」，強調執法者應以合理武力對待被捕者，警告若執法者不守規，將面對刑事檢控，並說「過往亦有執法者鋃鐺入獄的例子」。

對於辯方說案發時有消防車橫泊路中心，阻礙警方視線，惟作供兩警堅稱沒有，法官稱消防車橫泊是「矚目現象」，質疑「法庭是否可對兩警說法照單全收呢？」

法官認為，控方大可以索取附近學校閉路電視證明案發是否出現消防車，刑緝警員亦明知此證據重要，卻沒有向學校索取，做法「令人費解」，亦不排除警員有可能在證供上「添枝加葉」。

法官終認為，不能單憑被告搜出的裝備將他定罪，他出現在案發現場有很多可能性，控方未能在毫無合理疑點下證明被告干犯暴動，故裁定他罪脫。