新冠肺炎｜港增6宗確診　4人居瀝源邨祿泉樓　一人巴基斯坦返港另一與其相關 (17:07)

本港今日（2日）新增6宗新型冠狀病毒確診個案，累計1093宗確診及一宗疑似個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增個案當中，4人為瀝源邨祿泉樓居民，餘下兩人分別是巴基斯坦返港者及其相關者（個案1093及1094），二人是親戚，均無病徵。
個案1093：
．15歲男性，3月6日至5月16日到巴基斯坦，5月16日經多哈乘QR818航班回港
．母親、妹妹和祖母（個案1055、1056及1063）早前確診，因而要延長檢疫，至第12日再檢驗深喉唾液樣本對新型冠狀病毒呈陽性
．由駿洋邨檢疫中心送屯門醫院留醫
個案1094：
．42歲女子，無外遊紀錄
．母親（個案1063）由巴基斯坦回港後，因身體狀況需他人照顧，故由屯門住所搬入檢疫中心協助照顧母親，並因母親確診要繼續留在檢疫中心接受檢疫，至第12日再檢驗深喉唾液樣本對新型冠狀病毒呈陽性，相信因照顧母親而受感染
．由駿洋邨檢疫中心送屯門醫院留醫
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