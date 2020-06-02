小學IT助理校內偷拍女生如廁　稱因壓力大犯案 (14:38)

被告羅德禮（40歲）被控於2018年6月11日於青衣某小學的4樓女廁內製作兒童色情物品，即拍攝兩名女童蹲坐小便而令其私處暴露。

辯方求情表示，被告自2009年起任職教學助理，調職資訊科技助理後因壓力大出現心理問題，因而犯案，事後已接受「明愛朗天計劃」的治療。辯方又指出，被告原本去年3月結婚，但因案件延誤而被迫取消，惟裁判官認為此事與本案無關，反問辯方「驚擺酒嗰陣畀人拉咗去，冇咗個新郎哥？」。

案情指出，學校一男職員於6月8日看見被告手持電話從4樓的女廁走出來，他向被告打招呼時，發現被告神色緊張，覺得可疑遂向校長報告。學校於6月11日在女廁門口安裝隱閉式鏡頭，當日便拍攝到被告兩度跟隨女學生進入女廁，面向廁格蹲下並手持電話。學校報警，被告警誡下承認「影咗個學生妹，但唔識個學生」，稱因性衝動而犯案。

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