楊鐵樑：主權國立國安法固有權利不容反駁　批海外評論不真誠 (14:50)

楊鐵樑表示，《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，任何此類權利都必須考慮到國家安全的需要。儘管有海外評論員表示反對，但如果他們各自所屬的國家安全受到破壞，他們將會同樣積極地援引《公約》的規定，因此那些反駁及行為，都是不真誠的。

楊鐵樑續說，在過去的23年來，香港特區在處理顛覆活動方面，一直存在立法和執行的真空。對於法例將如何草擬和頒布，安全問題如何處理，目前尚未清楚，揣測可能發生或可能不會發生的事，並無益處。

楊鐵樑強調，數世紀以來，普通法原則在英國、加拿大、澳洲、新西蘭、香港等地一直運作良好，無罪推定、公平審訊權、司法獨立必須是論述的核心。他說，很高興這些價值在制訂有關法例時受到尊重，真誠和信任是活在這個大時代的重要元素。

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