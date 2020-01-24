港鐵啟德站將引入5款機械人服務市民　八達通Apple Pay正式啟用【短片】 (13:42)

港鐵斥資400萬元於第三季在啟德站引入5款機械人，包括「尋路員-T」、「引路員-T」、「巡查員-T」及兩款「清潔員-T」，協助車站職員提供顧客服務。港鐵維修團隊亦正於西鐵線列車試用「車底智能檢測機械人」，機械人有6組鏡頭，一小時可多角度拍攝逾1800張照片，並配備圖像識別分析及人工智能，可高效率檢查列車底架，如發現異常情況會提示維修人員跟進。
港鐵車務總監李家潤今日（2日）於發布會表示，即將投入測試的機械人為「智能見習生」，會首先安排於智能化車站啟德站試用。其中，「尋路員-T」及「引路員-T」分別可為乘客提供行程查詢服務，以及透過定位功能，帶領乘客到車站特定位置，例如出入口、洗手間。而「巡查員-T」則會在晚上車站關閉後巡邏車站，利用圖像分析技術協助檢查設施狀態。至於兩款「清潔員-T」則備有循環過濾系統，晚上收車後會以環保技術自動清潔車站。
李家潤表示，港鐵近年積極應用創新技術及設備，協助處理日常工作及提升效率，維修團隊亦可透過大數據分析及實時監察，作前瞻性維修保養措施。他說，港鐵重視自主研發及人才培訓，會繼續提供資源鼓勵員工開展自主研發項目。
另外，原定去年於iPhone Apple Pay上推出的八達通，今日凌晨正式啟用，用家可在iPhone 8或之後的型號，配合iOS 13.5或以上版本；以及Apple Watch Series 3或之後的型號，配合watchOS 6.2.5或以上版本使用。