新冠肺炎｜許樹昌：市民勿心急回復正常生活　梁子超：居民測試陰性亦應醫學監測14天 (13:16)

被問及可否改作觀察7天後調整防疫抗疫措施，以讓市民生活回復正常，許樹昌表示，剛剛才出現這兩群組，大家要給予耐性讓衛生防護中心的人員觀察清楚有否更多人受感染、病毒有否滲出社區。他說，不要心急要回復正常，很多地方因為心急回復正常而引起更大爆發。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受商台節目訪問時則稱，祿泉樓的居民病毒測試即使呈陰性，最好仍接受醫學監測14天，避免外出及上班，特別是從事服務性行業、院舍及紀律部隊的人，以免把病毒傳入社區。

日前曾送34歲女確診者到醫院的救護員昨日（1日）亦確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良今表示，留意到有報道稱有消防處救護員用的口罩來自福建泉州，稱若消防處有部分使用「醫藥行業」的口罩，建議處方認真檢視標準，改用「國家標準」的口罩。

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