林鄭月娥：美取消香港特殊待遇是損人不利己 (11:42)

她稱，對於有外國政府高調稱要就港區國安法採取行動，她只能形容他們有雙重標準，對自己國家的安全十分重視，對香港情況就戴上有色眼鏡看待。她又指出，美國政府近日如何處理其國內騷亂，在香港去年發生同樣暴亂時又採取何種立場，正是「這種雙重標準的取態」。

香港是美國賺取貿易順差最大經濟體

林鄭月娥表示，香港過去十多年是美國賺取貿易順差最大的經濟體；香港單方面給予美國護照持有人免簽證待遇，但香港沒獲美方給予同樣待遇；香港為1300間在港美企提供CEPA（《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》）之下同等進入內地市場的優惠政策；以及美國投資公司及基金等佔本港證券市場交易量約五分一，這些均是美國在港獲得的利益。她希望外國政府處理與港雙邊關係時謹慎，不應在經濟疲弱時再打擊雙方經濟。

林鄭月娥稱，人大制訂港區國安法雖令中央承受很多外國政府的壓力，但中央願意體現其擔當。

制訂港區國安法 李國能用同一字眼「理解」

對於首任終審法院首席法官李國能在《明報》撰文就港區國安法爭議開腔，林鄭月娥稱，留意到李國能與她的公開信用了同一字眼「理解」，她希望市民理解為何必須在此時訂立港區國安法。

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